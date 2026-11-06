Біля Кейп-Паллісер на берег викинуло щонайменше 20 гринд — Taipei Times

Щонайменше 20 гринд опинилися на узбережжі Нгаві поблизу мису Кейп-Паллісер, найпівденнішої точки Північного острова Нової Зеландії. Рятувальники намагалися повернути в море кількох тварин, що вижили. Про це повідомляє Taipei Times.

Рятувальна операція

Департамент охорони природи Нової Зеландії співпрацював із представниками іві — маорійської племінної спільноти — та організацією Project Jonah, що спеціалізується на порятунку китів, які опинилися на березі. Двох гринд рятувальникам уже вдалося повернути у воду.

За повідомленням Radio New Zealand, місцеві жителі говорили, що за ніч на узбережжі могло викинути до 50 гринд. Більшість тварин загинула від травм, а волонтери намагалися підтримувати тих, що вижили, поливаючи їх водою з відер і використовуючи рушники.

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Спроба повернути тварин під час припливу

Project Jonah повідомила у Facebook, що живими залишалися чотири гринди. Рятувальники планували спробувати повернути їх у море під час припливу.

Викидання китів на берег є поширеним явищем у Новій Зеландії та сусідній Австралії, де у глибоких водах мешкають великі популяції гринд. Причини таких випадків наразі невідомі.

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