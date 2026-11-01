Біля Кекови виявили докази ймовірно найдавнішої у світі кораблетрощі — Jerusalem Post

Біля безлюдного острова Кекова в Середземному морі на заході Туреччини під час підводних розкопок виявили докази кораблетрощі, яка може бути найдавнішою у світі. Як повідомляє Jerusalem Post з посиланням на BBC, дослідники знайшли три кам’яні якорі та близько 30 амфор.

Амфори ранньої бронзової доби

Керівник експедиції Середземноморської археологічної асоціації, професор Університету Акденіз Хакан Оніз заявив, що оздоблення амфор дає підстави віднести знахідку до ранньої бронзової доби. Вік посудин оцінюють приблизно у 4 400–4 700 років.

Оніз назвав кораблетрощу «капсулою часу на дні моря». За його словами, учасники експедиції стали першими людьми, які торкнулися цих предметів приблизно за 5 тисяч років.

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Походження посудин і сліди вмісту

Аналіз форми посудин вказує, що їх могли виготовити у майстернях Йорданської долини. Подібні амфори раніше знаходили в Єгипті, Трої та на Криті.

Одна з амфор має дев’ять окремих позначок і два отвори в корпусі. Її могли використовувати для виготовлення сиру або збивання масла, що, на думку дослідників, може вказувати на приготування їжі моряками під час тривалих подорожей.

У деяких амфорах зберігся блискучий осад. Археологиня Університету Маккуорі Карін Соудава припустила, що це можуть бути залишки оливкової олії, вина або деревних смол. Вона також зазначила, що великі посудини могли повторно використовувати протягом багатьох років.

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