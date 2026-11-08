Біля Кольмара знайшли поховання ймовірних германських вождів V століття — Live Science

Археологи поблизу Кольмара на північному сході Франції виявили невелике кладовище V століття, де могли бути поховані двоє германських вождів або найманців. На території також знайшли поховання двох коней із кінською збруєю. Про знахідку повідомляє Live Science.

Кладовище V століття

Поховальний комплекс розташований за кілька миль від Рейну, який нині є кордоном між Францією та Німеччиною. Раніше на цій ділянці існувало галло-римське поселення, датоване I–III століттями. Під час розкопок дослідники також виявили рештки будинків, вогнища, колодязі та ремісничі зони.

Кладовище використовували приблизно між 450 і 500 роками нашої ери. Археологи розкопали 11 могил дорослих, три дитячі поховання та два поховання коней. Таких германських поселень і кладовищ V століття знайдено небагато, тому пам’ятка може дати більше відомостей про зміни в прикордонних громадах після занепаду Західної Римської імперії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зброя та сліди травм

Два чоловічі поховання вирізнялися багатим інвентарем. У них знайшли меч із частково збереженими дерев’яними піхвами, щит, дротик і скрамасакс — германський короткий меч, прикрашений золото-гранатовою деталлю. За оцінкою археологів, такий набір речей характерний для поховань германських вождів або найманців.

У двох жіночих похованнях виявили срібні фібули у формі птахів, намиста зі скляних намистин і кістяний гребінь. Це може свідчити про високий статус похованих жінок.

На кістках кількох людей зафіксували ознаки травм. Двоє зазнали колотих поранень без слідів загоєння, що, за оцінкою дослідників, може вказувати на швидку насильницьку смерть. У ще одного чоловіка кістки правого коліна повністю зрослися, що, ймовірно, не давало йому згинати ногу. Археологи планують подальше дослідження решток, щоб з’ясувати, чи могли ці ушкодження бути отримані під час конфлікту.

Читай нас у