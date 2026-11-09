Біля Криту загинули вісім мігрантів після затоплення човна — Asharq Al-Awsat

Біля берегів грецького острова Крит після затоплення човна з мігрантами загинули восьмеро людей. Ще близько 28 людей вижили, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на берегову охорону Греції.

Рятувальна операція

Морська поліція розпочала термінову рятувальну операцію пізно в суботу після того, як човен подав сигнал тривоги. Сильний вітер ускладнював умови на морі, повідомили в береговій охороні.

У неділю інше судно, що перебувало неподалік, підібрало приблизно 28 уцілілих і тіло одного загиблого. Уцілілих передали на поліцейське судно та доправили на Крит. За даними влади, ці люди були громадянами Судану.

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Сім тіл на човні

У ніч проти понеділка рятувальне судно берегової охорони виявило човен приблизно за 10 морських миль на південь від Криту. На борту судна залишалися ще сім тіл, уточнили в береговій охороні. Загалом число загиблих сягнуло восьми.

Крит є одним з основних пунктів в’їзду до Європейського Союзу для мігрантів, які вирушають із Лівії та намагаються дістатися Греції морем. Такі переходи нерідко стають смертельними через затоплення суден.

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