Біля Криту знайшли тіла 12 мігрантів і врятували близько 105 людей — Anadolu Agency

Біля південного узбережжя грецького острова Крит у трьох окремих операціях виявили тіла 12 мігрантів і врятували приблизно 105 людей. Про це з посиланням на грецьку владу повідомляє Anadolu Agency.

Найбільше жертв виявили біля Калі-Ліменеса

Контейнеровоз під прапором Марокко помітив човен із мігрантами приблизно за 15 морських миль, або 28 кілометрів, на південний схід від Калі-Ліменеса. На місце вирушило судно берегової охорони Греції. Воно врятувало 18 людей і виявило тіла 12 загиблих.

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Ще два човни знайшли на південь від острова

У двох інших випадках човни, на борту яких перебували 47 і 40 мігрантів, помітили орієнтовно за 30 та 31 морську милю на південь від Калі-Ліменеса. У пошуку суден допомагали пілотовані й безпілотні літальні апарати агентства Frontex.

Судна Frontex врятували загалом 87 людей із цих двох човнів. Їх планували доправити до порту Калі-Ліменес. Разом із 18 врятованими під час першої операції кількість урятованих у трьох випадках становить близько 105 осіб.

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