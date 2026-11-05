Біля Ньюкасла у 27 коал не виявили хламідіозу — ABC News Australia

В австралійській природоохоронній зоні Сугарлоаф-Стокрінгтон поблизу Ньюкасла дослідники не виявили ознак хламідіозу у 27 диких коал, яких перевірили генетичними тестами. За оцінкою команди Університету Ньюкасла, у цьому ландшафті може мешкати близько 2300 коал, повідомляє ABC News Australia.

Спостереження за популяцією

Науковці разом із представником корінних народів Гамілорай і Віраджурі Даріном Маккенні від 2020 року проводили обстеження території площею 23 900 гектарів. Загалом команда витратила понад 250 ночей на моніторинг коал, використовуючи тепловізійні дрони. Маккенні також протягом багатьох років спостерігав за тваринами за допомогою камер із датчиками руху, встановлених на деревах.

Наприкінці 2025 року команда підтвердила присутність 292 коал у районі Сугарлоаф-Стокрінгтон. Нові обстеження з дронів і моделювання, проведені у 2026 році, вказали на значно більшу чисельність. Науковець-природоохоронець Раян Вітт заявив, що популяція, яка збереглася на околиці великого міста, виглядає такою, що процвітає.

Перевірка на хламідіоз

Після того як на записах камер у 2026 році помітили більше дитинчат коал, дослідники зосередилися на репродуктивному здоров’ї тварин. За допомогою дронів вони знаходили коал, збирали свіжі фекалії та доправляли зразки до спеціалізованих лабораторій Університету Саншайн-Кост для генетичних тестів і перевірки на хвороби.

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У 27 зразках не виявили доказів хламідіозу на час тестування. Також огляд записів служб порятунку диких тварин і клінічних даних у регіоні Лоуер-Гантер за період із жовтня 2022-го до вересня 2026 року не показав ознак хламідіозу ще у 27 коал у межах 30 кілометрів від природоохоронної зони.

Ветеринарний патолог Університету Сіднея Марк Крокенбергер наголосив, що наявні результати не дають підстав на 100% стверджувати, що популяція поблизу Ньюкасла вільна від хвороби, однак генетичні тести є обнадійливими. Дослідники вважають, що коали могли бути ізольовані від інших популяцій тривалий час, що потенційно пояснює відсутність виявленої інфекції, але також вказує на низьке генетичне різноманіття.

Раян Вітт передав результати дослідження уряду штату Новий Південний Уельс для розгляду в межах проєкту стратегії зі збереження коал. Він рекомендував посилити охорону середовища існування, встановити спеціальні огорожі та запровадити тривалий моніторинг популяції й регулярний скринінг на хвороби.

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