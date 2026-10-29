Біля Оману в протоці Ормуз повідомили про пожежу на судні — Anadolu Agency

У протоці Ормуз за 9 морських миль на північ від оманського міста Хасаб повідомили про пожежу на судні. Про інцидент у четвер заявила британська служба UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Повідомлення від іншого судна

За даними Anadolu Agency, капітан іншого судна повідомив, що побачив судно у вогні. Стан членів екіпажу судна, на якому, за цим повідомленням, сталася пожежа, залишається невідомим.

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Застереження для суден

На час заяви не було доступно оцінки пошкоджень судна або інформації про можливий вплив інциденту на довкілля. UKMTO порадила суднам проходити цю ділянку з обережністю та повідомляти про підозрілу активність, поки органи влади з'ясовують обставини.

Інцидент стався на тлі напруженості між Іраном і США щодо судноплавства через Ормузьку протоку. Це важливий маршрут для постачання енергоносіїв і товарів у світі.

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