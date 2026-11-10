Біля Оману загорівся танкер Navig8 Messi — Jerusalem Post

Біля узбережжя Оману загорівся танкер Navig8 Messi, що ходить під прапором Сінгапуру. Відео пожежі, опубліковані в соціальних мережах і верифіковані Reuters, а також супутниковий знімок Sentinel-2 програми Copernicus зафіксували густий чорний дим у районі судна, повідомляє Jerusalem Post.

Заяви про удари по суднах

Іранський державний телеканал IRIB із посиланням на військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявив, що в неділю в Ормузькій протоці були уражені три танкери, які нібито використовували «несанкціоновані маршрути». Танкер Navig8 Messi перебуває під управлінням компанії Navig8, більшістю якої володіє ADNOC Logistics & Services. Компанії не відповіли на запити Reuters про коментар.

Окремо Військово-морські сили КВІР заявили, що два танкери загорілися після того, як натрапили на морські міни на «несанкціонованому маршруті» в протоці. Британська служба морської торгівлі UKMTO також повідомила, що у вівторок танкер зазнав удару на північний схід від оманського населеного пункту Ліма, не уточнивши, хто завдав удару.

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Нафта на узбережжі та удари по інфраструктурі

Через пошкодження танкерів у море потрапляє нафта. Відео, перевірене Reuters, показало нафту, що досягла узбережжя Оману, а супутникові знімки зафіксували нафтові плями біля берегів Оману та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що будівлю Saudi Aramco в Ер-Ріяді намагалися атакувати: уламки завдали обмежених пошкоджень, загиблих і поранених немає. За даними Міжнародної морської організації, від початку конфлікту наприкінці лютого в регіоні підтверджено 130 інцидентів, більшість із яких становили атаки, щонайменше 25 моряків загинули.

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