Біля острова Міяко в Японії загорівся буксир із шістьма моряками — Anadolu Agency

У п’ятницю, 30 жовтня, біля острова Міяко в префектурі Окінава на півдні Японії загорівся буксир, що прямував до Філіппін. На борту судна перебували шестеро японських членів екіпажу, про стан яких не було відомо на час повідомлення.

Дані берегової охорони

Японська берегова охорона повідомила, що не має даних про стан шістьох моряків після пожежі на буксирі. Відомство назвало екіпаж японським і вказало, що судно перебувало поблизу острова Міяко.

Про інцидент із посиланням на японську берегову охорону повідомляє Anadolu Agency. Матеріал агентства датований 30 жовтня.

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Маршрут судна

За інформацією Kyodo News, буксир ішов до Філіппін. Anadolu Agency передало дані про маршрут судна з посиланням на японське інформаційне агентство.

Острів Міяко розташований у префектурі Окінава, яку джерело називає найпівденнішою префектурою Японії. Повідомлення стосується пожежі на буксирі поблизу цього острова.

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