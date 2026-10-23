Біля перехрестя Юдея в Ізраїлі сталася стрілянина, поранено двох — Jerusalem Post

В Ізраїлі поблизу перехрестя Юдея вранці у п’ятницю повідомили про стрілянину. За початковими даними, внаслідок нападу поранення дістали двоє людей. Про це повідомила Jerusalem Post з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю.

Дії військових

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її військові прямують до місця події. Військові також розпочали пошуки нападника та встановили дорожні блокпости в районі перехрестя.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Початкові повідомлення

У початкових повідомленнях також ішлося, що двох нападників, причетних до стрілянини, убили сили безпеки. Ці відомості були попередніми. Jerusalem Post зазначила, що інформація про інцидент на момент публікації продовжувала надходити.

Фото з місця події

На оприлюдненій фотографії з місця інциденту на Західному березі Йордану, датованій 23 жовтня 2026 року, видно автомобілі швидкої допомоги та сили безпеки. Автором фото вказано Magen David Adom.

Читай нас у