Біля південних островів Сінгапуру виявили нафтові плями — Channel NewsAsia

У південних водах Сінгапуру поблизу островів Пулау-Себарок, Пулау-Семакау та Селат-Пау виявили кілька нафтових плям. Їхнє походження з’ясовує Морське та портове управління Сінгапуру, повідомляє Channel NewsAsia.

Повітряне спостереження

Управління отримало повідомлення про нафту у водах біля Пулау-Себарок приблизно о 10:25 1 листопада. Подальше спостереження з повітря підтвердило наявність кількох плям у цьому районі.

Водночас під час повітряного спостереження нафтових плям не зафіксували поблизу Вест-Кост, Сентози, Південних островів та Іст-Кост. За даними влади, ситуація не вплинула на судноплавство та роботу порту.

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Заходи з очищення

Морське та портове управління залучило підрядників для реагування на розливи нафти. Терміналам у районі також доручили задіяти власні ресурси для реагування на такі інциденти.

Відповідні служби попередили про необхідність за потреби захистити берегову лінію, а судна в порту попросили повідомляти про нові випадки виявлення нафтових плям. Влада продовжує моніторинг акваторії та разом із відомствами й терміналами вживає заходів для ліквідації наслідків забруднення й очищення вод.

Пулау-Семакау, де розташоване єдине звалище Сінгапуру, лежить приблизно за 8 км на південь від основної частини країни.

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