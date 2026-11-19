Біля узбережжя Сенегалу перекинувся човен із мігрантами, на борту якого, за даними одного з уцілілих, перебували близько 100 людей, зокрема п’ять жінок. Десятки пасажирів вважаються зниклими безвісти. Як повідомляє BBC News, пошукова операція тривала впродовж середи та мала відновитися у четвер.

Човен винесло на берег

Пошкоджене судно винесло на пляж неподалік села Єнн на південь від Дакара. Поліція знайшла серед уламків документи, мобільні телефони, особисті речі та документ про зарахування до школи.

Представник голови села Умар Соу розповів, що трагедія сталася близько 02:00 за місцевим часом. За його словами, крики з піроги було чути навіть із пляжу.

Початкові повідомлення містили інформацію про одного загиблого. Водночас місцеві медіа повідомили про щонайменше чотири знайдені тіла.

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Зростання небезпечних морських маршрутів

Менш ніж два тижні тому кораблетроща біля північно-західного міста Тьєппе забрала щонайменше 39 життів і стала однією з найсмертоносніших міграційних катастроф у Сенегалі.

Президент Сенегалу Діомай Фає на засіданні уряду висловив занепокоєння новим зростанням нерегулярних виїздів мігрантів, які прагнуть потрапити до Європи. Він доручив Міністерству внутрішніх справ підготувати доповідь про чинники таких поїздок та можливі заходи реагування.

За даними Міжнародної організації з міграції, цього року біля узбережжя Західної Африки зафіксували щонайменше 454 смерті та зникнення людей. Організація зазначала, що реальна кількість може бути більшою, оскільки деякі човни зникають без сліду. Через посилення контролю на маршрутах через Північну Африку дедалі більше мігрантів прямують до іспанських Канарських островів на пірогах, які часто перевантажені та не пристосовані до тривалих переходів Атлантичним океаном.

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