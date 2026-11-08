Біля Сенегалу затонув човен з мігрантами, загинули щонайменше 34 — France 24

Біля північно-західного узбережжя Сенегалу затонув невеликий човен, яким мігранти прямували до Європи. Загинули щонайменше 34 людини, ще невизначена кількість пасажирів вважається зниклими безвісти. Про це повідомляє France 24.

Пошуки тривають

Спочатку міністерство внутрішніх справ Сенегалу заявило про 21 виявлене тіло та одного врятованого. Згодом Сенегальське пресове агентство APS повідомило, що кількість підтверджених загиблих становить щонайменше 34. Ці дані також підтвердила правозахисна організація Action for Human Rights and Friendship. Пошукова операція триває, тому дані можуть змінюватися.

За даними медіа, пласкодонний човен типу пірога перекинувся в суботу поблизу дюн Лумпуль у департаменті Кебемер, між Дакаром і містом Сен-Луї. Водночас засновник сенегальської асоціації допомоги мігрантам Boza Fii Саліу Діуф заявив AFP, що судно затонуло в п'ятницю. Він додав, що тіла, знайдені в суботу, належали громадянам Сенегалу, однак громадянство всіх загиблих ще не встановили.

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Реакція влади

Президент Сенегалу Бассіру Діомай Фає повідомив, що влада залучила ресурси для пошуку зниклих, допомоги тим, хто вижив, та підтримки родин жертв. Він також пообіцяв продовжити боротьбу з організаторами небезпечних морських переправ.

У п'ятницю сенегальські правоохоронці перехопили ще один човен зі 142 мігрантами, який також прямував до Іспанії. Серед них були 23 жінки, двоє немовлят і двоє інших дітей; група складалася з громадян Сенегалу, Гамбії, Гвінеї-Бісау, Гвінеї та Нігерії.

Атлантичний маршрут із Західної Африки до Канарських островів Іспанії є небезпечним для мігрантів. Від початку листопада на острів Ель-Єрро прибули понад 3300 людей приблизно на 30 човнах, через що місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

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