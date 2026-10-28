Біля Тасманії оцінили скупчення до 2,8 млн глибоководних вугрів — ScienceAlert

На підводній горі Пейшенс на південь від Тасманії в Австралії науковці оцінили сезонне скупчення глибоководних вугрів виду Diastobranchus capensis у кількість до 2,8 млн особин. За розрахунками дослідників, їхня загальна біомаса у травні перевищувала 3 500 тонн, повідомляє ScienceAlert.

Скупчення над морським дном

Дослідження очолив морський науковець Бен Скаулдінг з австралійської наукової організації CSIRO. У 2023–2025 роках команда обстежувала район за допомогою сонара та підводних камер. Сонар не дозволяв відрізнити вугрів від іншого виду риб, що також збирається біля гори, — помаранчевого великоока Hoplostethus atlanticus. Тому науковці поєднали акустичні вимірювання з відеозйомкою, щоб визначити внесок кожного виду в отримані сигнали.

У період найбільшого розміру скупчення воно простягалося приблизно на 3 км завдовжки, 2 км завширшки та до 150 м над морським дном. Біомаса вугрів, за розрахунками команди, зросла з близько 750 тонн у березні до понад 3 500 тонн у травні. Сама гора Пейшенс займає лише близько 2 кв. км, але щороку підтримує велике сезонне скупчення риб.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ймовірна мета — розмноження

Вугрі мешкають біля підводної гори протягом року, однак найбільше їх стає в березні—травні, тобто восени Південної півкулі. Поєднавши нові дані з попередніми спостереженнями, вчені простежили присутність скупчення від грудня до серпня. У цей період дослідники виявляли самців і самиць на пізній стадії готовності до нересту. У самиць також знайшли яйця на пізній стадії розвитку та порожні шлунки.

Науковці вважають, що риби можуть припиняти живлення перед нерестом, через що їх складно виловити: серед великого скупчення команді вдалося спіймати лише сім особин. Точний час і місце нересту досі не встановлені, як і причина, з якої вугрі обирають саме гору Пейшенс серед приблизно 120 підводних гір у морських парках Хуон і Тасманського розлому. Однією з гіпотез є близькість гори до континентального шельфу, що може впливати на переміщення риб або морські течії.

Читай нас у