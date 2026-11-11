Біля Таїланду затонув танкер, шестеро зникли — Anadolu Agency

Біля східного узбережжя Таїланду затонув зареєстрований у країні нафтовий танкер Venus 14, шестеро членів екіпажу зникли безвісти. Судно постачало паливо рибальським човнам. Як повідомляє Anadolu Agency, танкер затонув приблизно за 27 морських миль від входу до військово-морської бази Саттахіп у провінції Чонбурі.

Пошукова операція

Командування Першого військово-морського району Таїланду розпочало пошуки зниклих моряків і затонулого судна. У район направили патрульний катер Tor 113 та літак морського спостереження. Інші судна, що прямують поблизу, попередили про ситуацію.

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Ризик витоку палива

Військово-морські сили координують дії з Морським департаментом, готуючись до можливого забруднення моря в разі витоку пального з танкера. Обсяг палива на борту Venus 14, коли судно затонуло, залишається невідомим. Напоготові також тримають буксир HTMS Panyi та гелікоптер із персоналом і обладнанням для реагування на нафтові розливи.

Причину затоплення судна та інформацію про можливий сигнал лиха до інциденту посадовці не розкрили. Пошуково-рятувальна операція триватиме, а влада стежитиме за можливими наслідками для морської екосистеми.

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