Біля узбережжя регіону Канто в Японії у п’ятницю, 6 листопада, стався землетрус магнітудою 6,1. Японське метеорологічне агентство не оголошувало попередження про цунамі, повідомляє The Hindu. Агентство оприлюднило інформацію про поштовхи на своєму сайті.

Поштовхи в морі

Неглибокий землетрус стався о 19:39 за місцевим часом, або о 10:39 за Гринвічем, у морі поблизу узбережжя Канто. За даними Геологічної служби США, його епіцентр був приблизно за 169 кілометрів, або 105 миль, на південний схід від Асахі — міста на схід від столиці Японії Токіо.

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Інтенсивність і наслідки

JMA зафіксувало сейсмічну інтенсивність 3 за японською шкалою від 0 до 7. За поясненням агентства, за такого рівня поштовхи відчуває майже кожен, хто перебуває в приміщенні, а посуд на полицях може брязкотіти.

Одразу після землетрусу повідомлень про пошкодження чи постраждалих не надходило.

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