Біля узбережжя Оману невідомий снаряд влучив у машинне відділення танкера, який виходив через Ормузьку протоку. За даними Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), інцидент стався приблизно за шість морських миль на північ від міста Хасаб.

Екіпаж у безпеці

Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на UKMTO, удар зафіксували о 16:45 за Гринвічем. Британське відомство зазначило, що отримало інформацію від місцевої влади. Усі члени екіпажу перебувають у безпеці, а їхнє місцезнаходження встановлено.

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Дані про пошкодження уточнюють

UKMTO повідомило, що масштаби пошкоджень судна та можливий вплив інциденту на довкілля наразі невідомі. Відомство не уточнило походження снаряда, який уразив танкер.

Британська служба закликала інші судна проходити район з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність. Обставини інциденту розслідують компетентні органи.

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