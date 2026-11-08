Щонайменше 21 людина загинула після перекидання човна з мігрантами біля узбережжя Сенегалу. Судно потрапило в біду неподалік Кебемера на північному заході країни.

Триває пошуково-рятувальна операція

Міністерство внутрішніх справ Сенегалу повідомило, що пошуково-рятувальні роботи тривають. Наразі підтверджено, що знайдено одного вцілілого. Про це повідомляє Euronews.

У заяві відомства міністр внутрішніх справ і громадської безпеки від імені президента та уряду вшанував пам’ять загиблих і висловив співчуття їхнім родинам.

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Влада заявила про боротьбу з перевізниками

Сенегальська влада також заявила про намір протидіяти мережам, що займаються незаконним перевезенням людей, та співпрацювати із сусідніми країнами для розв’язання цієї проблеми.

Міжнародна організація з міграції ООН називає Атлантичний маршрут одним із ключових шляхів, якими мігранти із Західної Африки намагаються дістатися Європи. Посилення контролю в традиційних пунктах відправлення у Сенегалі, Марокко та Мавританії спонукає частину людей вирушати з південніших країн, зокрема з Гамбії. За даними організації, альтернативні пункти відправлення можуть додавати до 750 кілометрів до маршруту, а загальна довжина деяких переходів сягає приблизно 2200 кілометрів, підвищуючи ризики кораблетрощ, зневоднення та зникнення людей.

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