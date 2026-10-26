Біля Вифлеєма знайшли тіло жителя Східного Єрусалима — Jerusalem Post

У районі Ваді-Рахаль поблизу Вифлеєма на Західному березі Йордану знайшли тіло жителя Східного Єрусалима віком 40–49 років. Поліція повідомила, що попередні висновки вказують на кримінальний характер інциденту, а не на його зв’язок із тероризмом. Як пише Jerusalem Post, на місце направили поліцейських, криміналістів і військових, які збирали докази.

Тіло мають доправити до судово-медичного інституту Абу-Кабір для встановлення причини смерті.

Затримання у Вифлеємі та поблизу Хеврона

Під час нічної військової операції ізраїльські силовики загалом затримали трьох підозрюваних. У Вифлеємі затримали палестинського жителя Західного берега, якого поліція вважає пов’язаним з угрупованням ХАМАС, а також ще одного місцевого жителя, підозрюваного у зберіганні зброї.

Під час обшуків у їхніх будинках вилучили заряджену мисливську рушницю, форму Армії оборони Ізраїлю та різні технологічні предмети. Обох затриманих доправили до поліцейського відділку Маале-Адумім; їм закидають незаконне носіння і зберігання зброї, а також несанкціоноване володіння військовим спорядженням.

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Ще одного чоловіка віком близько 30 років затримали поблизу Хеврона. За даними поліції, у нього виявили мисливську рушницю та велику кількість боєприпасів.

Арсенал у Калансуа та операція в Рахаті

У місті Калансуа в центральній частині Ізраїлю поліція та прикордонники виявили сховок зі зброєю, яку, за даними правоохоронців, викрали в Армії оборони Ізраїлю. Силовики вилучили автомат Калашникова, три гвинтівки M-16, вісім пістолетів, шість осколкових і дві світлошумові гранати, тисячі набоїв та три тактичні жилети. Двох родичів, які були на місці обшуку, затримали для допиту; розслідування триває.

Також у місті Рахат під час операції з пошуку незаконної зброї поліцейські звільнили чоловіка, якого знайшли прикутим за ногу до підлоги будинку. За попередніми даними поліції, його могли утримувати члени родини через вживання наркотиків. Брата чоловіка затримали.

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