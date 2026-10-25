Біля військового штабу в Адені впала ймовірна ракета хуситів — Anadolu Agency

У західній частині Адена в Ємені пролунав потужний вибух після падіння ймовірної балістичної ракети хуситів поблизу урядового військового штабу. Про це з посиланням на місцеве джерело повідомляє Anadolu Agency.

Ракета впала у піщаній місцевості

За словами співрозмовника агентства, який побажав залишитися анонімним, ракета впала у віддаленій піщаній місцевості Бір-Ахмед за заводом з виробництва заліза. Ця територія розташована в районі Аль-Бурайка на заході губернаторства Аден.

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Джерело повідомило, що внаслідок інциденту не було постраждалих і матеріальних збитків.

Офіційних заяв не було

Уряд Ємену та його військові сили одразу не коментували вибух. Аден є тимчасовою столицею міжнародно визнаного уряду Ємену, який контролює значні частини південних і східних провінцій країни. Хусити контролюють столицю Сану та значну частину півночі й заходу Ємену.

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