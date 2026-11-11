Біля Західної Австралії побачили на 60% менше горбатих китів — ABC News Australia

Під час щорічної міграції вздовж узбережжя Західної Австралії цього року кількість спостережуваних горбатих китів, що прямують із Південного океану до північних вод штату, зменшилася на 60%. Дослідники також зафіксували менше дитинчат, більше випадків викидання китів на берег і заплутування тварин у снастях, повідомляє ABC News Australia.

Менше самок із дитинчатами

Керівниця команди Geographe Marine Research Капрі Джолліфф назвала сезон незвичним для горбатих китів. Фахівець із морських досліджень і дослідник Університету Гріффіта Олаф Майнеке зазначив, що повідомлення про низьку кількість китів надходять і щодо інших популяцій у Південній півкулі.

За даними ABC, самок із дитинчатами також рідше бачили під час південної міграції після народження потомства біля північного Кімберлі.

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Можливі причини змін

За словами Майнеке, раннє танення морського льоду могло скоротити час перебування китів у районах живлення. На їхній стан, на його думку, також впливають менші запаси їжі через зміни в популяціях криля та цвітінні фітопланктону. Дослідники бачили самок, які мали худий вигляд і виснажені жирові запаси, необхідні для вигодовування дитинчат.

Досвідчений спостерігач за китами з Брума Кемерон Берч розповів, що його туристичним групам доводилося відпливати на 10–12 морських миль від берега — майже вдвічі далі, ніж зазвичай. Замість взаємодії з 10–15 китами за день вони часто бачили лише двох або трьох.

Водночас Берч не вважає нинішнє зменшення кількості тварин приводом для тривоги, посилаючись на циклічні коливання за останні 25 років. Майнеке повідомив, що кількість зареєстрованих випадків заплутування китів в Австралії цього року зросла до 60, що на 20% більше. Він наголосив, що частина таких випадків може залишатися незареєстрованою, а подальші дослідження важливі, оскільки горбаті кити можуть бути показником змін, які впливають і на інші види великих китів.

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