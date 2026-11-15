Bilibili Gaming перемогла Gen.G у фіналі Worlds 2026 — Korea Herald

Китайська Bilibili Gaming перемогла південнокорейську Gen.G з рахунком 3:1 у фіналі чемпіонату світу 2026 року з League of Legends, що відбувся в Нью-Йорку, США. Gen.G виграла першу карту серії до трьох перемог, однак поступилася в трьох наступних.

Як повідомляє Korea Herald, результат перервав чотирирічну серію перемог південнокорейських команд на Worlds. Китай востаннє здобував Summoner’s Cup у 2021 році, коли чемпіоном стала Edward Gaming. У 2022 році титул виграла DRX, а T1 перемагала на турнірі в 2023, 2024 та 2025 роках.

Нагорода MVP для Knight

Найціннішим гравцем фіналу визнали мідлейнера Bilibili Gaming Чжо «Knight» Діна. У вирішальній серії він грав, зокрема, на Кассіопеї, Вікторі та Твістед Фейті. Професійну кар’єру Дін розпочав у 2017 році та до переходу в Bilibili Gaming здобув вісім титулів китайської ліги LPL у складах Suning, Top Esports і JD Gaming.

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Виступ інших команд із Південної Кореї

T1 вибула в півфіналі, програвши Bilibili Gaming з рахунком 1:3 9 листопада. Команда з Лі «Faker» Сан Хьоком у складі була чинною чемпіонкою та першою в історії Worlds командою, що здобула три титули поспіль — у 2023–2025 роках. Загалом T1 має шість чемпіонств світу.

Dplus Kia завершила турнір у чвертьфіналі, де програла Bilibili Gaming 0:3, а Hanwha Life Esports не пройшла швейцарську стадію, завершивши її з показником 2:3. За даними Riot Games, Worlds 2027 року прийматиме Південна Корея.

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