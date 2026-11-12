Білий дім підтримав міністра торгівлі Латніка на тлі скандалу з Nvidia — The National

У США Білий дім заявив, що президент Дональд Трамп зберігає повну довіру до міністра торгівлі Говарда Латніка. Представник адміністрації назвав Латніка найбільш трансформаційним міністром торгівлі сучасності. Водночас посадовця критикують члени Конгресу після повідомлень про затримку дій із протидії контрабанді чипів та через питання щодо державного нагляду за експортом чипів Nvidia до Китаю, повідомляє The National.

Претензії сенаторів

За даними The New York Times, Міністерство торгівлі США не вжило заходів проти зареєстрованої в Сінгапурі компанії Megaspeed, яка опинилася в центрі скандалу навколо Nvidia. Після нього Дженсен Хуанг залишив посаду генерального директора Nvidia — компанії, яку заснував 1993 року.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен заявила, що Латнік і заступник міністра Джеффрі Кесслер мають пояснити, чому не закрили лазівки в експортному контролі. Сенатор-республіканець Джон Кеннеді також сказав Politico, що Латнік повинен відповісти на запитання щодо схвалення продажу Китаю передових чипів.

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Посилення контролю за технологіями

За даними CNBC, голова сенатського комітету з питань розвідки Том Коттон закликав Латніка обмежити доступ китайського виробника пам’яті CXMT до американського ринку та не допустити посилення його позицій на світовому ринку. CXMT внесена до переліку Пентагону 1260H, до якого відносять компанії, пов’язані з китайськими військовими.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер закликав до двопартійної роботи над законопроєктами AI Overwatch Act, Match Act і Chip Security Act, спрямованими на обмеження доступу Китаю до передових американських технологій. Голова комітету Палати представників у закордонних справах Браян Маст повідомив, що Хуанг має свідчити перед Конгресом цього місяця. Nvidia повинна оприлюднити квартальну звітність наступного тижня; у середу її акції втратили 4,5%.

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