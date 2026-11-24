Білий дім США звернувся до Конгресу з проханням включити мільярди доларів додаткового фінансування до тимчасового законопроєкту, який має забезпечити роботу федеральних установ. Як повідомляє The Hill, запит викладено у 12-сторінковому документі з переліком винятків із чинних рівнів видатків.

Про документ раніше повідомило Politico. Він має дозволити адміністрації президента Дональда Трампа просувати частину пріоритетів, якщо Конгрес не погодить повне річне фінансування уряду. Законодавці мають до 11 грудня запобігти призупиненню роботи уряду.

Оборонні пропозиції

Серед ключових пропозицій — річний розрахунковий рівень фінансування у 5 млрд доларів для Golden Dome, плану зі створення системи протиракетного захисту над США. У Білому домі заявили, що без цього положення програма не зможе продовжити виробництво, розпочате коштом закону One Big Beautiful Bill Act.

Адміністрація також просить збільшити річний обсяг видатків на підводні програми Військово-морських сил приблизно на 21,3 млрд доларів. Окремо вона хоче отримати повноваження розпочати закупівлю матеріалів для будівництва першого лінкора класу Trump.

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У документі зазначено, що надалі очікуються й інші запити на фінансування Пентагону. Це відбувається на тлі того, що ініціатива адміністрації щодо оборонного бюджету в 1,5 трлн доларів не просувається в Конгресі.

NASA, пожежі та охорона здоров’я

Поза оборонною сферою Білий дім просить виділити мільярди доларів на програму NASA Artemis для повернення американських астронавтів на Місяць, а також додаткові кошти для придушення лісових пожеж через можливий дефіцит фінансування.

Запит передбачає також збільшення річного фінансування програм епіднагляду за інфекційними хворобами в Центрах з контролю та профілактики захворювань на 70 млн доларів. Адміністрація попередила, що кошти, виділені під час пандемії COVID-19, вичерпаються на початку січня.

Крім того, Білий дім пропонує переглянути обмеження на продаж продуктів із похідних конопель. Конгрес у вересні тимчасово відклав заборону на одурманювальні продукти з конопель, термін дії якої спливає 11 грудня. Адміністрація просить зберегти доступ до продуктів із CBD, які не спричиняють інтоксикації, водночас залишивши обмеження для продукції, що становить ризик для здоров’я, та не допустивши її продажу дітям.

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