Білий дім США продовжить тарифну політику попри реакцію виборців — CNBC

Білий дім США має намір продовжувати тарифну політику президента Дональда Трампа попри реакцію виборців на зростання цін. Про це на саміті B20 у Вашингтоні заявив директор Офісу зв’язків із громадськістю Білого дому Джим Гойєр, повідомляє CNBC.

Гойєр назвав тарифи інструментом для відновлення американського виробництва, захисту ланцюгів постачання та національної безпеки. За його словами, адміністрація планує зберігати нинішній темп тарифної політики до завершення президентського терміну Трампа.

Критика тарифів

Колишній головний економічний радник Трампа Гарі Кон, який нині обіймає посаду віцеголови IBM, на тому самому заході заявив, що тарифи фактично є податком на споживання для американців. На його думку, мита підвищують ціни та змушують громадян переглядати свої витрати.

Згідно з опитуванням CNBC, приблизно дві третини виборців вважали, що політика Трампа сприяла інфляції, а майже дев’ять із десяти назвали вартість життя важливим або вирішальним чинником свого голосування. Інше опитування Reuters/Ipsos показало, що 62% американців підтримують скасування тарифів Трампа, тоді як 21% схвалюють його підхід до вартості життя.

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Ціни та зміни у торгівлі

Нові урядові дані засвідчили, що споживчі ціни у жовтні зросли на 0,4%, перевищивши очікування економістів. Річна інфляція у вересні становила 3,7% — це останній доступний показник у річному вимірі та рівень, що перевищує ціль Федеральної резервної системи у 2%.

У матеріалі зазначається, що на ціни також впливають війна з Іраном, яка підвищила витрати на енергію, а також витрати на житло й медицину. Водночас дослідження Федерального резервного банку Нью-Йорка оцінило, що близько 26% підвищення тарифів було перекладено на споживчі ціни, причому частина ефекту може проявлятися в ланцюгах постачання через дев’ять—дванадцять місяців.

Генеральна директорка UPS Керол Томе заявила, що компанії наближають виробництво та закупівлі, а глобальні ланцюги постачання стають більш регіональними. Демократи планують виступити проти тарифів після отримання контролю над Конгресом у січні, однак право вето президента та його широкі торговельні повноваження можуть ускладнити їх скасування.

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