Адміністрація президента США Дональда Трампа відкликає висунуту нею кандидатуру лікарки профілактичної медицини Гайді Овертон на посаду комісарки FDA — Управління з контролю за продуктами й ліками США. Про це з посиланням на посадовця Білого дому та джерело, близьке до Овертон, повідомляє STAT News.

Позиція республіканців

За інформацією видання, рішення ухвалили на тлі побоювань, що Овертон не матиме достатньої підтримки серед республіканців у комітеті Сенату США з питань охорони здоров’я. Очікувалося, що цей комітет проголосує щодо її кандидатури в середу.

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Відомості про кандидатуру

Овертон раніше працювала в Білому домі за адміністрації Трампа. Вона є лікаркою профілактичної медицини. На час повідомлення STAT News голосування щодо її кандидатури в комітеті ще очікували.

Axios першим повідомив про відкликання кандидатури у вівторок увечері. Матеріал STAT News про це рішення опублікували 17 листопада 2026 року.

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