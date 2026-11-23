Білий дім створив спеціальну міжвідомчу групу для запобігання новим збоям у системі управління повітряним рухом у США напередодні масових поїздок американців на День подяки. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Міжвідомча група

До Transportation Technology Transformation Tiger Team увійшли представники Федерального управління цивільної авіації США, міністерств транспорту й оборони, а також Офісу директора національної розвідки. За словами представника Білого дому, група щодня збиралася цього тижня, щоб забезпечити безперервність роботи системи.

Як зазначає Anadolu Agency з посиланням на The Daily Wire, групу сформували після технічної несправності, що призвела до припинення польотів по всій країні. П’ятигодинна зупинка авіаруху стала лише другою такою після терактів 11 вересня 2001 року. Білий дім критикували через недостатню прозорість після інциденту, водночас посадовці наполягали, що причиною не була кібератака.

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Стабільність системи

Федеральне управління цивільної авіації розглядає короткострокові варіанти налаштування мережі та заходи для підвищення стабільності чинної системи управління повітряним рухом. Агентство прагне прибрати ненадійні компоненти, водночас продовжуючи модернізацію та трансформацію системи.

Крім того, FAA працює над розширенням можливостей Національного центру оперативного управління та центру моніторингу. За словами представника Білого дому, це має допомогти раніше виявляти аномалії в роботі системи й обмежувати їхній вплив до поширення. Речниця Білого дому Еллісон Шустер заявила, що команда швидко просувається в оновленні застарілої системи управління повітряним рухом.

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