Білий дім відкликав кандидатуру Рудофскі до апеляційного суду — NDTV World

У США Білий дім відкликав кандидатуру окружного судді Лі Рудофскі до Апеляційного суду США восьмого округу після того, як проти неї виступили сенатори-республіканці від Арканзасу Джон Бузмен і Том Коттон. Замість Рудофскі Білий дім висунув суддю Верховного суду Арканзасу Дж. Коді Гіланда. Про це повідомляє NDTV World.

Рішення ухвалили під час сесії Сенату після виборів, коли Білий дім і республіканське керівництво палати намагаються затвердити якомога більше кандидатів на довічні посади у федеральних судах до переходу контролю над Сенатом до демократів. За час другого терміну Дональда Трампа Сенат уже затвердив 57 його кандидатів до окружних та апеляційних судів.

Заперечення сенаторів

Сенатори традиційно беруть участь у доборі суддів для вакансій у своїх штатах. Кандидатури до окружних судів особливо залежать від так званого синього бланка — документа про підтримку кандидата сенаторами від відповідного штату, який подають до юридичного комітету Сенату.

Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що Білий дім іноді фактично пропонував сенаторам погодитися з уже обраним кандидатом. За його словами, такий підхід суперечить усталеному порядку роботи Сенату. Тілліс підтримав спроби представників Арканзасу заблокувати кандидатуру Рудофскі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші кандидатури під питанням

Республіканці також висловили застереження щодо двох інших претендентів на федеральні суддівські посади. Сенатор Джон Корнін не взяв на себе зобов’язання підтримати Т. Елліота Гайзера, висунутого на посаду федерального судді в Далласі. За даними видання, Гайзер не проходив звичну процедуру відбору за участю сенаторів Техасу, а без синього бланка від Корніна не зможе з’явитися на слуханнях юридичного комітету.

Тілліс також підтримав заперечення сенатора Алана Армстронга проти Зака Веста, юриста з офісу генерального прокурора Оклахоми. Армстронг спочатку подав позитивний синій бланк щодо Веста, але згодом відкликав підтримку. Тілліс заявив, що не просуватиме кандидатуру, доки хоча б один республіканський сенатор від штату виступає проти неї.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун назвав затвердження суддів одним із пріоритетів до зміни контролю над палатою. У Сенаті залишаються 23 нерозглянуті кандидатури, зокрема номінація судді Деніела Доменіко до Апеляційного суду США десятого округу.

Читай нас у