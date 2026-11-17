Дослідники Університету Піттсбурга встановили, що закономірності у білковому складі пухлин меланоми можуть допомогти прогнозувати реакцію пацієнтів на імунотерапію. Дві пов’язані роботи, опубліковані в журналах Cancer Discovery та Clinical Cancer Research, описують молекулярний атлас меланоми й метод класифікації пухлин за білковими профілями, повідомляє News-Medical.

Атлас пухлин меланоми

У першому дослідженні вчені проаналізували зразки меланоми до початку лікування, отримані від 183 пацієнтів. Вони одночасно дослідили 13 молекулярних рівнів, зокрема геном, протеом і метаболом. Такий мультиомний підхід дав змогу створити докладний атлас пухлинного мікрооточення меланоми.

Команда також виявила хімічні зміни білків, пов’язані з виживаністю, а також сотні потенційних мішеней для подальших досліджень. За словами співстаршого автора робіт Дівакара Давара, аналіз білкового стану пухлин важливий для розуміння біології новоутворень і пошуку прогностичних біомаркерів.

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Три білкові підтипи

Друга робота охопила дані 208 зразків пухлин пацієнтів із меланомою, відібраних до імунотерапії в межах міжнародної співпраці. Дослідники виокремили три підтипи пухлин: із підвищеною імунною активністю, ознаками активного поділу клітин та характеристиками, пов’язаними зі зростанням і метастазуванням пухлини.

Ці групи по-різному корелювали з відповіддю на лікування. Найкращу відповідь на терапію показав підтип із високою імунною активністю. У пацієнтів, які отримували комбіновану імунотерапію, підтип пухлини також був пов’язаний із прогресуванням хвороби та виживаністю.

На основі білкових закономірностей науковці навчили класифікатор розподіляти пухлини на три групи. Модель незалежно перевірили на двох когортах пацієнтів; вона змогла прогнозувати тип відповіді на лікування та виживаність без прогресування захворювання. Автори наголошують, що результати потребують подальшої валідації перед створенням клінічного тесту для вибору терапії.

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