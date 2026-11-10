Біллі Джоел візьме участь у заході у Флориді — Rolling Stone

Американський співак, автор пісень і композитор Біллі Джоел 14 грудня візьме участь у заході у Флоридському атлантичному університеті в США. Він відповідатиме на запитання студентів і, можливо, виконає кілька композицій. Це буде його перша офіційна поява після того, як артист повідомив про діагноз нормотензивної гідроцефалії та відійшов від виступів минулого року, повідомляє Rolling Stone.

Зустріч зі студентами

Захід має назву Billy Joel: An Evening of Questions & Answers…And a Little Music і розпочнеться о 19:00. Квитки будуть доступні лише студентам, які навчаються в університеті, з 12 листопада.

У січні Джоел уже несподівано з’явився на виступі триб’ют-гурту Turnstiles у Веллінгтоні, штат Флорида. За даними Palm Beach Post, співак вийшов на сцену з тростиною та долучився до виконання пісень We Didn’t Start The Fire і Big Shot.

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Стан здоров’я

В інтерв’ю The Hollywood Reporter минулого місяця музикант розповів, що поки не має права керувати автомобілем і мусить пройти низку обстежень, перш ніж зможе сказати, коли знову виступатиме. За його словами, невролог попередив, що кожен концерт може бути схожим на струс мозку.

У вересні Джоел, який скасував заплановане на 2025–2026 роки турне, запевнив слухачів SiriusXM, що почувається добре. Він зазначив, що має проблеми з рівновагою та дещо втратив слух, але попросив шанувальників не хвилюватися за нього.

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