«Баффало Біллс» приймуть «Канзас-Сіті Чифс» у матчі NFL на День подяки на новому стадіоні Highmark Stadium у Баффало. Перед грою «Біллс» мають баланс 9–1, а «Чифс» — 8–2. Зустріч стане 11-ю очною дуеллю квотербеків Джоша Аллена і Патріка Махоумза, повідомляє Sky Sports.

Протистояння Аллена і Махоумза

Аллен має перевагу в матчах регулярного сезону — п’ять перемог за однієї поразки. Водночас у плейофі Махоумз і «Чифс» виграли всі чотири зустрічі з «Біллс» у 2020–2024 роках, зокрема два фінали Американської футбольної конференції та два матчі дивізіонного раунду.

П’ять із шести останніх матчів між командами завершилися з різницею в одне володіння м’ячем. Останню очну гру в листопаді 2025 року виграв Баффало — 28:21. Одним із найвідоміших епізодів суперництва став матч плейоф у січні 2022 року: «Біллс» вели 36:33 за 13 секунд до кінця основного часу, але «Чифс» зрівняли рахунок і перемогли в овертаймі.

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Поточна форма команд

Після десяти тижнів сезону напад «Канзас-Сіті» посідає перше місце в NFL за ярдами за матч. Махоумз виконав 226 передач із 337 на 2709 ярдів, зробив 22 тачдауни та чотири перехоплення. Він не допускав перехоплень упродовж чотирьох останніх ігор.

Аллен цього сезону набрав пасом 2527 ярдів, віддав 14 тачдаунів і зробив дев’ять перехоплень. Також він лідирує серед квотербеків за показниками на виносі — 290 ярдів і 11 тачдаунів. У складі «Біллс» важливу роль у грі на виносі відіграє Джеймс Кук III, який набрав 1060 ярдів і оформив 10 тачдаунів.

Захист «Чифс» посідає п’яте місце в лізі за найменшою кількістю дозволених ярдів і друге — за пропущеними очками. «Біллс» після призначення Джима Леонгарда координатором захисту йдуть 11-ми за ярдами, які дозволяють суперникам, та дев’ятими за пропущеними очками.

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