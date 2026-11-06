Білорусь оголосила в розшук чотирьох журналісток DW — Der Spiegel

Білоруська влада оголосила в розшук чотирьох журналісток білоруської редакції Deutsche Welle: Ольгу Капустіну, Олександру Богуславську, Уляну Бабаєд і Кацярину Крижановську. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на заяву німецького міжнародного мовника.

Розшук у Білорусі та Росії

За даними Deutsche Welle, усіх чотирьох співробітниць також розшукують у Російській Федерації — державі-агресорі. Білоруське Міністерство внутрішніх справ у квітні 2024 року визнало DW Belarus «екстремістською організацією», що спричинило всеохопну заборону контенту мовника в країні.

Білоруська влада заявляє, що програми DW нібито становлять загрозу національному суверенітету та громадській безпеці, а також дискредитують державних посадовців.

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Реакція Deutsche Welle

Генеральна директорка Deutsche Welle Барбара Массінг назвала оголошення в розшук неприйнятною спробою криміналізувати незалежну журналістику та залякати журналістів через виконання ними своєї роботи. Вона заявила, що мовник підтримує своїх співробітниць і продовжить надавати жителям Білорусі незалежну та надійну інформацію.

У Deutsche Welle зазначили, що співпраця з редакцією в Білорусі може розцінюватися як злочин, а людям, які передають їй інформацію, може загрожувати багаторічне ув’язнення. За наявною у мовника інформацією, розшук також пов’язаний із кримінальними провадженнями за статтею 361 Кримінального кодексу Білорусі щодо ймовірної участі в організаціях, визнаних «екстремістськими».

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