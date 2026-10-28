Більшість парламентарів PTI виступили проти подальших переговорів у Пакистані — Dawn

В Ісламабаді, Пакистан, більшість парламентарів партії PTI виступили проти подальших переговорів із впливовими центрами влади під час спільного засідання парламентської партії, яке тривало понад сім годин. Як повідомляє Dawn, учасники вважали, що продовження таких контактів лише демонструватиме слабкість партії, оскільки інша сторона вже досягла бажаного.

Зустріч у будівлі парламенту була присвячена поточній політичній ситуації та подальшій стратегії PTI. Її очолював голова партії Баристер Гохар Алі Хан. Також у засіданні брали участь колишній спікер Національної асамблеї Асад Кайсер, сенатор Алі Зафар і головний парламентський організатор Малік Амір Догар.

Суперечки щодо керівництва

За словами співрозмовника видання, який побажав зберегти анонімність, більшість учасників, зокрема Асад Кайсер, відкинули ідею подальших переговорів. Частина парламентарів висловила невдоволення діями партійного керівництва та його надмірною опорою на тодішнього головного міністра провінції Хайбер-Пахтунхва Сохаїла Афріді.

Деякі учасники поставили під сумнів, чому Афріді отримав стільки повноважень, хоча, за їхніми словами, не обіймав посади в партійній ієрархії. Критики також заявляли, що керівництво PTI залишило йому значну частину повноважень через інтерес до кадрових призначень і фінансових питань у провінції. Ці твердження не були незалежно підтверджені у повідомленні.

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Розбіжності щодо конституційної поправки

Водночас близько 15 парламентарів підтримали запропоновану 28-му поправку до Конституції. Вони вважали, що це може сприяти нормалізації відносин з істеблішментом і відкрити шлях до звільнення Імрана Хана.

Під час засідання також виникли суперечки навколо проєкту декларації, який представив Асад Кайсер. За даними одного з учасників, документ містив пункти, яких не обговорювали на зустрічі. Після обміну репліками з Баристером Гохаром парламентар Фейсал Амін Гандапур залишив засідання. Азам Сваті закликав голову PTI та його колег піти у відставку.

Після зустрічі Малік Амір Догар заявив, що остаточні рішення ухвалять після консультацій із лідерами опозиції в обох палатах парламенту. Сенатор Алі Зафар повідомив, що для підготовки майбутніх рішень сформують комітети під головуванням опозиційних лідерів.

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