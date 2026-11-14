Більшість валунів Greenpeace потрапила на майданчик вітропарку у Британії — The Guardian

У Великій Британії активісти Greenpeace скинули близько 15 тонн валунів на морське дно біля узбережжя Норфолка, щоб перешкодити донному траленню. Як повідомляє The Guardian, більшість каменів опинилася на майданчику одного з найбільших запланованих офшорних вітропарків країни — Norfolk Vanguard East.

Бар'єр проти тралення

Greenpeace створив так званий валунний бар'єр для захисту морських свиней біля узбережжя Норфолка. Активісти скидали кам'яні блоки вагою до двох тонн, аби унеможливити донне тралення. Район розташування бар'єра у Greenpeace назвали одним із найбільш активно тральованих у південній частині Північного моря.

Валуни скидали без згоди морського регулятора за кілька днів до того, як прем'єр-міністр на саміті COP31 оголосив про інвестицію 1 млрд фунтів стерлінгів державних коштів у вітропарки Vanguard West і Vanguard East. За даними видання, Greenpeace перевірив морське дно на наявність кабелів, трубопроводів і затонулих суден, однак не знав про плани будівництва Vanguard East.

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RWE перевіряє наслідки

Розробник офшорного вітропарку, німецька енергетична компанія RWE, проводить переговори з Greenpeace, щоб уточнити розташування валунів та оновити дослідження морського дна, розпочаті минулого літа. Компанія також вивчає можливий вплив бар'єра на будівництво проєкту та його підводні кабелі.

Розробники відновлюваної енергетики за участю уряду Великої Британії уклали угоду вартістю 12 млрд фунтів стерлінгів для початку будівництва вітропарку наступного року. The Guardian зазначає, що валуни, ймовірно, приберуть протягом кількох місяців, а промислове рибальство може переміститися з району будівництва.

Співвиконавчий директор Greenpeace UK Вілл Маккаллам заявив, що твердження про серйозну перешкоду для будівництва є безпідставними. За його словами, енергетичні компанії регулярно переміщують природні валуни з морського дна перед спорудженням вітропарків, а деякі з них бувають удесятеро важчими за скинуті активістами.

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