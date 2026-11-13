Binance заявила, що відшкодувала втрати після кібератаки — Korea Herald

Криптовалютна біржа Binance заявила, що повністю покрила втрати активів, яких торкнулася масштабна кібератака. Для компенсації компанія спрямувала понад 6,34 млрд доларів коштів компанії, повідомляє Korea Herald.

Кошти з резервів і казначейства

У Binance зазначили, що для покриття втрат використали кошти Фонду безпечних активів для користувачів (SAFU), страхового фонду ф’ючерсів і корпоративного казначейства. Постраждалі криптовалюти компанія купувала на ринку та через позабіржові угоди.

Біржа також зобов’язалася поповнити фонд SAFU приблизно до 1 млрд доларів, щоб він залишався резервом екстреного захисту користувачів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Атаку пов’язали з КНДР

Заява Binance пролунала після кібератаки 29 жовтня, внаслідок якої з біржі викрали цифрові активи на понад 6 млрд доларів. За даними Федерального бюро розслідувань США, за крадіжкою стоїть північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor. ФБР також попередило, що викрадені активи можуть відмивати через платформи децентралізованих фінансів і сервіси криптовалютних бірж.

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон раніше цього місяця відкинула висновки ФБР, назвавши їх серйозною політичною провокацією проти Пхеньяна. Держдепартамент США зі свого боку повторив занепокоєння тим, що Північна Корея використовує кіберзлочини для фінансування своїх програм озброєнь.

Читай нас у