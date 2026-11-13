Binna Burra Lodge в Австралії відкрили після семи років відбудови — ABC News Australia

В австралійському штаті Квінсленд комплекс Binna Burra Lodge знову почав приймати гостей із ночівлею після семи років відбудови. Історичний об’єкт у глибині регіону Голд-Кост знищили лісові пожежі у вересні 2019 року, коли вогонь охопив Національний парк Ламінгтон.

Як повідомляє ABC News, пожежа випалила 6 тисяч гектарів тропічного лісу, знищила комплекс, що має статус об’єкта спадщини, та 11 житлових будинків. Голова Binna Burra Lodge Стів Ноакс заявив, що відновлення після стихійного лиха потребує часу, а повернення гостей стало важливим етапом для місця, яке майже століття приймало різні покоління відвідувачів.

Історія комплексу та пожежа

Binna Burra Lodge заснували у 1930-х роках природоохоронці Артур Грум і Ромео Лейгі. Вони прагнули створити місце, де відвідувачі могли б побачити природну красу регіону та надихнутися на захист тропічних лісів у майбутньому.

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Спочатку поліція припускала, що пожежу міг спричинити недопалок. Водночас внутрішній звіт Служби пожежної та надзвичайної допомоги Квінсленду, який отримала ABC, вказував, що вогонь, імовірніше, почався на невстановленому стрільбищі в лісовій місцевості. У звіті також містилися дані, за якими пожежники залишили одну з точок стримування вогню, зафіксувавши її як контрольовану, хоча вона такою не була.

Захист від майбутніх пожеж

Новий комплекс збудували з бетонними конструкціями, облицьованими деревом. За словами Ноакса, таке рішення має краще захистити основну інфраструктуру в разі нової пожежі та дати змогу відремонтувати будівлю після можливих пошкоджень.

Архітектор із Голд-Коста та фахівець із захисту від лісових пожеж Елдон Боттчер наголосив, що самого проєктування недостатньо. Він назвав важливими управління рослинністю навколо будівлі, доступ для пожежників і окреме водопостачання для гасіння вогню.

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