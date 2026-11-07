BIO подала позов, щоб зупинити модель ціноутворення Medicare — STAT News

У США організація Biotechnology Innovation Organization (BIO) разом із двома каліфорнійськими галузевими об’єднаннями у сфері біотехнологій подала позов проти пілотної програми адміністрації президента Трампа. Вона має пов’язати ціни на ліки для Medicare із цінами у зіставних країнах. Про це повідомляє STAT News.

Позов проти моделі GLOBE

Скаргу подали в п’ятницю до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії. Позивачі стверджують, що демонстраційна модель Global Benchmark for Efficient Drug Pricing, або GLOBE, виходить за межі законодавчо визначених повноважень Medicare. У позові вимагають зупинити дію цієї моделі.

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Тест підходу до ціноутворення

Програма GLOBE є тестом підходу адміністрації Трампа до ціноутворення за принципом найбільшого сприяння. За оцінкою видання, пілотна програма навряд чи матиме значний безпосередній вплив, однак може створити прецедент, якому біотехнологічна галузь прагне запобігти. Центри послуг Medicare та Medicaid не відповіли одразу на запит про коментар.

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