У Великій Британії біографічний фільм «Майкл» режисера Антуана Фукуа не подаватимуть на премію BAFTA 2027 року. Через це актори Джаафар Джексон і Колман Домінго, а також технічна команда стрічки не братимуть участі у відборі до початку голосування за довгі списки, повідомляє Variety.

Рішення творців фільму

За даними видання, рішення після консультацій із Lionsgate, міжнародним дистриб’ютором Universal Pictures та іншими партнерами ухвалили продюсер Грем Кінг, Фукуа й інші зацікавлені сторони. Джерела Variety назвали причиною «кілька чинників», але не уточнили їх. Представники Lionsgate, Universal Pictures і GK Films від коментарів відмовилися. Водночас джерела стверджують, що Lionsgate підтримує рішення творців.

Фільм не увійшов до рекомендованих груп для перегляду, які BAFTA розіслала своїм членам-виборцям. Остаточний список поданих робіт академія оприлюднить 4 грудня, коли стартує перший раунд голосування за довгі списки. Їх мають оголосити 7 січня, а номінантів — 19 січня. Церемонія BAFTA відбудеться 21 лютого в Лондоні.

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Касові збори та нагородна кампанія

«Майкл» вийшов у прокат у квітні та зібрав $97 млн у США і $217 млн у світі. У липні картина, за даними Lionsgate, стала першим біографічним фільмом, який подолав позначку $1 млрд світових касових зборів. Критики оцінили стрічку значно стриманіше: її рейтинг на Rotten Tomatoes становить 38%, тоді як глядачі поставили оцінку A- за шкалою CinemaScore.

Сценарій Джона Логана розповідає про шлях Майкла Джексона від Jackson 5 у 1960-х роках до туру Bad наприкінці 1980-х. Джаафар Джексон зіграв свого дядька; також у фільмі знялися Колман Домінго, Ніа Лонг, Майлз Теллер і Майк Маєрс. Відмова від участі в BAFTA не впливає на право картини претендувати на «Оскар»; «Майкл» також може брати участь у перегонах «Золотого глобуса», Critics Choice Awards та професійних премій.

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