Біологиня з дайверами прибирає інвазивний корал біля пляжу Іпанема — Mongabay

Бразильська біологиня Адріана Гомес разом із командою волонтерів-дайверів вручну видаляє сонячний корал з офшорної нафтової платформи неподалік пляжу Іпанема в Бразилії. Так команда намагається захистити морську охоронну територію, розташовану біля пляжу.

Інвазивний вид біля узбережжя

Сонячний корал є інвазивним видом, який уперше помітили в Бразилії понад 40 років тому. У регіоні він не має природних хижаків, а тому вже поширився вздовж узбережжя країни.

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За даними Mongabay, подальше поширення цього корала може загрожувати морській фауні Бразилії, оскільки він здатен її задушити.

Ручне видалення корала

Для боротьби з інвазивним видом команда Гомес застосовує простий метод — прибирає корал руками. Роботи проводять на офшорній нафтовій платформі, з якої дайвери вручну видаляють сонячний корал. У Mongabay пропонують переглянути повне відео про цю роботу.

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