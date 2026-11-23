Під час конференції Jefferies Global Healthcare Conference у Лондоні, Великій Британії, генеральний директор данської біотехнологічної компанії Genmab Ян ван де Вінкель прокоментував наступний етап для компанії після успішних результатів трьох ключових клінічних випробувань її препаратів проти раку. Усі три випробування стосувалися різних форм онкологічних захворювань і відбулися протягом останнього місяця, пише STAT News.

Три результати за місяць

Кілька аналітиків порівняли серію успішних результатів із хет-триком. Видання зазначає, що така низка досягнень стала помітною для Genmab на тлі конкуренції у сфері розробки онкологічних препаратів.

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Наступним завданням для компанії є отримання регуляторних схвалень для ліків і їхнє виведення на ринок. Щодо двох продуктів Genmab також має довести здатність самостійно провести комерціалізацію без партнерства з більшою фармацевтичною компанією.

Наступний етап

За словами ван де Вінкеля, подальший результат залежить від того, наскільки успішно Genmab виконає ці завдання. Він зробив цю заяву на конференції в Лондоні минулого тижня.

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