Біотехнологічна компанія Invivyd заявила, що її експериментальне моноклональне антитіло VYD2311 забезпечило 70–90% захисту від симптомного Covid-19. Про результати клінічного дослідження DECLARATION повідомляє STAT News.

Дані дослідження DECLARATION

У випробуванні взяли участь 2359 добровольців. Воно передбачало три групи: одна отримала одноразову дозу VYD2311 у 250 мг, іншій препарат вводили щомісяця, а третій надали плацебо у вигляді фізіологічного розчину.

Invivyd оприлюднила результати у пресрелізі та заявила, що планує подати заявку на прискорене схвалення VYD2311 для профілактики симптомного Covid-19.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Моноклональні антитіла і вакцини

Під час пандемії моноклональні антитіла застосовували як для лікування Covid-19, так і для профілактики інфекції. Згодом цю технологію почали використовувати менше через скорочення ринку та зростання захисту людей від інфекції.

Головний медичний директор Invivyd Майкл Міна заявив, що частина людей, які хочуть застосовувати ліки для захисту від Covid-19, могла б обрати моноклональні антитіла, якби мала таку можливість. За даними джерела, вакцини проти Covid-19 знижували рівень симптомної інфекції приблизно на 30%.

Читай нас у