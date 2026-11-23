Біотехнологічна компанія Kymera Therapeutics повідомила про успішні результати дослідження II фази експериментального препарату KT-621 для пацієнтів із помірною та тяжкою екземою. Учасники, які отримували таблетку, після 16 тижнів лікування мали статистично значуще зниження тяжкості захворювання порівняно з групою плацебо, повідомляє STAT News.

Результати дослідження

У випробуванні BROADEN2 тестували три дози препарату. Поліпшення фіксували для всіх трьох доз, а найбільше скориговане на плацебо поліпшення становило 45% у групі, яка отримувала середню дозу KT-621.

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Серед пацієнтів із цієї групи 62% досягли щонайменше 75-відсоткового поліпшення показників тяжкості екземи. У групі плацебо такого результату досягли 22% учасників. Дослідження також виконало первинні й вторинні кінцеві точки, зокрема щодо зменшення свербежу та частки пацієнтів із чистою або майже чистою шкірою.

Безпека препарату

За даними компанії, KT-621 загалом був безпечним і добре переносився учасниками. Єдиним побічним ефектом, який частіше траплявся серед людей, що приймали препарат, був кон’юнктивіт. Його зафіксували у 20% учасників на низькій дозі, у 13% — на середній та в 11% — на високій. Усі випадки були легкими або помірними й не призвели до припинення лікування.

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