Європейська група ринків капіталу Euronext домовилася поглинути грецьку холдингову компанію Euronext Athens Holding у межах транскордонного злиття. Угода має спростити корпоративну структуру групи та посилити інтеграцію грецького ринку до її загальноєвропейської діяльності, повідомляє Cyprus Mail.

Нові умови для акціонерів

Акціонерам Euronext Athens запропонують одну нову акцію Euronext за кожні 17 належних їм акцій грецької компанії. Це поліпшення порівняно з попередньою пропозицією, яка передбачала одну акцію Euronext за 20 акцій Euronext Athens.

За ціною закриття акцій Euronext у 167,50 євро 25 листопада новий коефіцієнт обміну оцінює одну акцію Euronext Athens у 9,85 євро. Це на 38% більше за оцінку в 7,14 євро за попередньою пропозицією. Акціонери, які не підтримають злиття та не бажатимуть отримувати акції Euronext, зможуть скористатися правом виходу й одержати 9,29 євро готівкою за акцію.

Структура та регулювання ринку

Euronext заявила, що злиття має забезпечити операційні, комерційні та фінансові переваги, а також усунути витрати на підтримання окремого біржового лістингу грецького холдингу. Група також розраховує ефективніше фінансувати інвестиції в інфраструктуру грецького ринку.

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Регулювання грецького ринку після злиття не зміниться: компанії з ліцензіями Греції надалі керуватимуть регульованими ринками та послугами післяторговельного обслуговування під наглядом грецьких органів влади. Після набуття злиттям чинності Euronext Athens Holding припинить існування без ліквідації, а Euronext перебере її активи та зобов’язання й продовжить діяльність через філію в Греції.

Необхідні погодження

Коефіцієнт обміну перевірили нідерландський аудитор KPMG Accountants та незалежний грецький експерт Ernst & Young (Hellas). Завершення угоди залежить від схвалення акціонерами обох компаній, юридичних процедур і процедур захисту кредиторів у Нідерландах та Греції, а також видачі грецького передзлиттєвого сертифіката.

Позачергові загальні збори акціонерів обох компаній заплановані на 26 січня 2027 року. Період для заперечень кредиторів, як очікується, завершиться 2 березня 2027 року. Після видачі грецького сертифіката сторони мають підписати нідерландський нотаріальний акт, а злиття набуде чинності наступного дня.

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