Бісфосфонат зупинив мінералізацію хребта у даніо — ScienceDaily

Препарат із класу бісфосфонатів, який застосовують для лікування остеопорозу, запобіг патологічному відкладенню мінералів у хребті рибок даніо в лабораторному дослідженні. Таке відкладення може робити тканини хребта жорсткими та спричиняти зрощення хребців, повідомляє ScienceDaily.

Модель дегенерації дисків

Науковці з Університетів Единбурга та Брістоля досліджували рибок без функціональної копії гена, пов’язаного з колагеном IX. Колаген IX допомагає підтримувати структурну цілісність міжхребцевих дисків — тканин між хребцями, які амортизують навантаження, розподіляють вагу та забезпечують рухливість хребта.

Варіації цього гена раніше пов’язували з раннім розвитком проблем із міжхребцевими дисками. У міру старіння генетично змінених рибок між хребцями накопичувалися аномальні мінеральні відкладення, а сусідні хребці зросталися.

Дослідники також встановили, що ушкодження починалося до появи мінералізації. Спершу руйнувався структурний шар, який забезпечує опору під час розвитку хребта, що, на думку науковців, могло створювати умови для подальшого затвердіння тканин.

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Зміни в обміні речовин

Аналіз активності генів показав зміни у метаболізмі жирів, сигнальній системі mTOR, регуляції фосфатів і сигнальних шляхах вітаміну A. Автори дійшли висновку, що дегенерація міжхребцевих дисків може бути пов’язана не лише з поступовим зношенням тканин, а й із порушеннями обміну поживних речовин, росту клітин і регуляції мінералів.

Окрім бісфосфонатів, менше зрощень хребців у рибок спостерігали за обмеження кількості їжі та після застосування препаратів, що пригнічували метаболізм жирів. Ці результати вказують на метаболізм жирів і регуляцію фосфатів як на можливі напрями для подальших досліджень.

Обмеження результатів

Дослідження провели на рибках даніо, а не на людях. Тому воно не доводить, що бісфосфонати, обмеження харчування чи вплив на метаболізм жирів можуть безпечно запобігати або сповільнювати дегенерацію міжхребцевих дисків у пацієнтів.

Роботу опублікували в журналі Communications Biology за підтримки Arthritis UK і BBSRC. Керівниця дослідження докторка Еріка Кейг з Інституту генетики та раку Університету Единбурга зазначила, що результати на рибках вказують на кілька можливих способів сповільнення затвердіння хребта, однак потребують подальшого вивчення.

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