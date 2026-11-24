В Анкарі, Туреччина, 24 листопада біткоїн за останні 24 години подешевшав на 1,95% і торгувався на рівні 60 358 доларів. Найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта знижувалася на тлі тривалого відпливу коштів зі спотових біржових фондів на біткоїн та слабкості всього ринку цифрових активів, повідомляє Anadolu Agency.

Динаміка крипторинку

Сукупна вартість світового криптовалютного ринку скоротилася на 1,05% — до 2,08 трлн доларів. Ethereum, друга за величиною криптовалюта, за добу подешевшав на 0,17% і торгувався поблизу 1 698 доларів.

За останній рік біткоїн втратив 30,5% своєї вартості. Зниження його ціни відбувалося разом зі спадом загального ринку цифрових активів приблизно на 1%.

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Відплив коштів з ETF

Інституційний попит на біткоїн цього місяця послабився: спотові ETF на біткоїн зафіксували чистий відплив 4,14 млрд доларів. Це тиснуло на ринкові настрої.

Аналітики зазначили, що у вівторок не було одного нового чинника, який безпосередньо спричинив зниження. Водночас постійний відплив коштів із фондів і обережність учасників ринку продовжували тиснути на криптовалюту.

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