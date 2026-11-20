Біткоїн знижувався третій день поспіль на тлі розпродажу технологічних акцій в Азії та падіння ф'ючерсів на американські технологічні компанії. Курс найбільшої криптовалюти опускався майже до 61 200 доларів, а згодом відновився до близько 61 700 доларів, повідомляє CoinDesk.

Рекордний відтік із фонду BlackRock

У четвер спотовий біткоїн-ETF iShares Bitcoin Trust від BlackRock зафіксував чистий відтік 541,1 млн доларів. За даними Farside Investors, це найбільший одноденний відтік коштів із фонду від початку його роботи понад два роки тому. Попередній рекорд становив 528,3 млн доларів і був встановлений 30 січня.

Індекс CoinDesk 20 знизився на 0,77%. Одночасно тиск відчували технологічні ринки: південнокорейський індекс Kospi втратив понад 5%, а акції виробників чипів SK Hynix і Samsung Electronics подешевшали приблизно на 6%.

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Ліквідації на крипторинку

За 24 години обсяг торгів криптовалютними ф'ючерсами зріс на 31,7% — до 249,2 млрд доларів, тоді як відкритий інтерес скоротився на 2,5%, до 109,9 млрд доларів, свідчать дані CoinGlass. Така динаміка вказує на закриття позицій трейдерами.

Обсяг ліквідацій за цей період сягнув 718,6 млн доларів, причому 86,2% припало на довгі позиції — ставки на подальше зростання цін. Відкритий інтерес у біткоїн-ф'ючерсах зменшився до 18 млрд доларів проти 20 млрд доларів тижнем раніше. Частка пут-опціонів у добовому обсязі опціонних торгів на біткоїн становила 61%, а індекс очікуваної волатильності BTC DVOL зріс на 7%, до 49.

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