Біткоїн падав до 62 500 доларів — Der Spiegel

Der Spiegel повідомив, що біткоїн протягом вихідних тимчасово подешевшав до 62 500 доларів — найнижчого рівня від липня. Ще в четвер криптовалюта коштувала приблизно 74 000 доларів. За чотири дні її вартість у певний момент знизилася приблизно на 15%.

Часткове відновлення ціни

Під час торгів у неділю біткоїн відіграв частину втрат і коштував близько 64 500 доларів. Упродовж кількох днів криптовалюта втратила понад 10 000 доларів вартості.

Головний ринковий аналітик Captrader Тімо Емден пов’язав зниження, зокрема, з макроекономічним тиском і перерозподілом інвесторами ризикового капіталу. За його оцінкою, увага учасників ринку дедалі більше зміщується до акцій компаній у сфері штучного інтелекту, зокрема через запланований вихід Anthropic на біржу.

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Події навколо криптокомпаній

Емден також зазначив, що на настрої інвесторів впливають побоювання щодо інфляції та відсоткових ставок, а також конкуренція з боку компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. На його думку, на ринку також може зберігатися розчарування через можливе обмеження політичних можливостей президента США Дональда Трампа, якого вважають прихильником відносно нерегульованого біткоїна.

Минулого тижня MSCI виключив MicroStrategy зі своїх глобальних індексів. Індексний провайдер пояснив це тим, що через значні запаси біткоїнів компанія більше схожа на інвестиційний фонд, ніж на операційну компанію. Після цього під тиском опинилися акції MicroStrategy, а також Coinbase, Robinhood, Circle Internet і American Bitcoin.

У жовтні 2025 року біткоїн сягнув історичного максимуму близько 125 000 доларів. На початку жовтня 2026 року його ціна становила приблизно 85 000 доларів, а наприкінці червня цього року опускалася нижче 60 000 доларів.

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