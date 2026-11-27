У США 27 листопада біткоїн зріс на 2% і перевищив позначку $61 тис. на тлі підвищення ф’ючерсів на технологічний індекс Nasdaq. Під час торгів його ціна сягнула близько $61,6 тис., а ф’ючерси на Nasdaq додали 3%.

Зростання сировинних активів

Разом із криптовалютою дорожчали деякі сировинні товари. Срібло зросло на 7% — до понад $44 за унцію, золото додало 2,5% і торгувалося вище за $3 670 за унцію. Вартість нафти West Texas Intermediate підвищилася на 2%, повернувшись до рівня $85 за барель, повідомляє CoinDesk.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Передринкові торги

Передринкове зростання продовжило відновлення, що почалося в середу. Фонд Invesco QQQ Trust, який відстежує Nasdaq 100, тоді піднявся більш ніж на 4% від внутрішньоденного мінімуму. Американські фондові ринки не працювали в четвер через День подяки, а в п’ятницю відновлювали роботу за скороченим графіком.

Акції хмарних провайдерів для сфери штучного інтелекту Cipher Digital, IREN та CoreWeave у передринковій торгівлі зросли приблизно на 8%. Папери виробників пам’яті Micron Technology та SanDisk подорожчали більш ніж на 9%. Водночас Nasdaq із початку місяця втратив 8%, що стало найгіршим місячним результатом індексу з грудня 2022 року, а біткоїн знизився на 20% — найбільше з червня.

Читай нас у