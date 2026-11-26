Біткоїн після відскоку від мінімуму $57 500 у середу стабілізувався поблизу $60 500, тоді як токени децентралізованих фінансів та інфраструктурних криптопроєктів продемонстрували значно швидше зростання. За даними CoinDesk, від початку доби за UTC ціна біткоїна майже не змінилася, а американські фондові ринки не працювали через День подяки.

DeFi та інфраструктурні токени випередили біткоїн

За останні 24 години індекс CoinDesk DeFi Select зріс на 6,3%, а CoinDesk Infrastructure Select — на 6,6%. Для порівняння, біткоїн додав 3,2%. Рух став протилежністю динаміки попереднього дня, коли Ethereum і DeFi-активи втрачали в ціні приблизно вдвічі більше за біткоїн.

Зі 100 токенів, що входять до індексу CoinDesk 100, за 24 години подорожчали 93. Від початку доби за UTC серед лідерів були Sei, який зріс на 8,7%, Syrup із приростом 6,4% та Artificial Superintelligence Alliance, що додав 4,8%.

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Відтік коштів із біткоїн-ETF

У середу спотові біткоїн-ETF у США зафіксували чистий відтік $453 млн — сьому поспіль торговельну сесію з відтоком капіталу. На фонд BlackRock IBIT припало $329,7 млн цієї суми. Від початку листопада сукупний відтік із цих фондів становить близько $5,39 млрд, а їхні чисті активи скоротилися до $72,03 млрд зі $104,27 млрд станом на 29 жовтня.

На ринку деривативів відкритий інтерес у ф'ючерсах на біткоїн за добу зріс на 5,1% на тлі підвищення ціни на 3,1%. Обсяг торгів криптоф'ючерсами збільшився на 16,7% — до $236,2 млрд, а загальний відкритий інтерес піднявся на 3,3%, до $104,1 млрд. У п'ятницю очікується дострокове завершення торговельної сесії у США та експірація біткоїн-опціонів на $7 млрд.

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