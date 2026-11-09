Біткоїн та ефір впали до мінімумів із серпня — Channel NewsAsia

Після проміжних виборів у США криптовалюти різко подешевшали під час пізніх недільних торгів. Біткоїн та ефір опустилися до найнижчих рівнів за понад два місяці на тлі занепокоєння інвесторів, що Конгрес США, контрольований Демократичною партією, може посилити регулювання цього класу активів. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Ціни біткоїна та ефіру

Біткоїн, найстарша й найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта, подешевшав більш ніж на 2% — до 73 708 доларів. Це найнижчий рівень його вартості із серпня. Ефір утратив близько 5% і знизився до 2 223 доларів, що також стало найнижчим показником із серпня.

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Тиск на крипторинок

За даними видання, в останні торгові сесії крипторинки також зазнали потрясінь після викрадення 6 мільярдів доларів на Binance — найбільшій криптовалютній біржі світу. Додатковим чинником занепокоєння стало обрання на посади помітних критиків криптовалют за підсумками проміжних виборів у США минулого тижня.

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